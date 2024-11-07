Можно ожидать решения разрешить Украине бить вглубь России западным дальнобойным оружием.
Об этом в эфире "Киев 24" сказал Вадим Пристайко, министр иностранных дел 2019-2020 годов, посол в Британии, Канаде и НАТО.
Отвечая на вопрос о том, что Джозеф Байден еще два месяца будет оставаться президентом Соединенных Штатов Америки, и что он может принять решение разрешить бить вглубь России их дальнобойным оружием, Пристайко выразил мнение, что "это решение как раз можно принять".
"И мы обсуждали много идей: и по приглашению Украины в НАТО, и по предоставлению вооружений, которые раньше не были. Типа дальнобойных "Томагавков". Это более сложные решения. Решение о предоставлении разрешения на применение ракет, в частности британских ракет, Storm Shadow - это довольно несложное политическое решение", - сказал он.
Экс-министр добавил, что Украина уже имеет такие ракеты, и с нами все время делились разведывательной информацией.
"И это решение - не давать Украине возможность бить - чисто политическое. Оно не имеет стратегического военного, знаете, такого какого-то, осложнений. Я думаю, что как раз это решение можно принять и его можно ожидать", - отметил Пристайко.
Разрешение на удары Украины вглубь России - что известно
Ранее УНИАН писал, что Канада пытается убедить руководителей стран-союзников в необходимости снять для украинских военных ограничения на удары дальнобойным оружием по целям на территории России.
Министр иностранных дел страны Мелани Жоли подчеркнула, что это необходимое условие для самозащиты Украины.