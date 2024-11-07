По его словам, решение о предоставлении разрешения на применение ракет, в частности Storm Shadow - это "довольно несложное политическое решение".

Можно ожидать решения разрешить Украине бить вглубь России западным дальнобойным оружием.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Вадим Пристайко, министр иностранных дел 2019-2020 годов, посол в Британии, Канаде и НАТО.

Отвечая на вопрос о том, что Джозеф Байден еще два месяца будет оставаться президентом Соединенных Штатов Америки, и что он может принять решение разрешить бить вглубь России их дальнобойным оружием, Пристайко выразил мнение, что "это решение как раз можно принять".

Видео дня

"И мы обсуждали много идей: и по приглашению Украины в НАТО, и по предоставлению вооружений, которые раньше не были. Типа дальнобойных "Томагавков". Это более сложные решения. Решение о предоставлении разрешения на применение ракет, в частности британских ракет, Storm Shadow - это довольно несложное политическое решение", - сказал он.

Экс-министр добавил, что Украина уже имеет такие ракеты, и с нами все время делились разведывательной информацией.

"И это решение - не давать Украине возможность бить - чисто политическое. Оно не имеет стратегического военного, знаете, такого какого-то, осложнений. Я думаю, что как раз это решение можно принять и его можно ожидать", - отметил Пристайко.

Разрешение на удары Украины вглубь России - что известно

Ранее УНИАН писал, что Канада пытается убедить руководителей стран-союзников в необходимости снять для украинских военных ограничения на удары дальнобойным оружием по целям на территории России.

Министр иностранных дел страны Мелани Жоли подчеркнула, что это необходимое условие для самозащиты Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: