Госсекретарь заявил, что США не намерены проводить наземные военные рейды в Йемене.

США не намерены проводить наземные военные рейды в Йемене, а ограничатся лишь авиаударами. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио, пишет CNN.

"Я не слышал разговоров о наземных рейдах. Не думаю, что сейчас в этом есть необходимость", - сказал он.

По словам американского чиновника, авиаудары по Йемену "направлены на то, чтобы устранить способность хуситов нацеливаться на глобальное судоходство и корабли ВМС США". Рубио назвал военную миссию против хуситов, которую начали США, "услугой для мира".

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"Это попытка лишить их возможности контролировать глобальное судоходство в этой части мира. Просто этого больше не будет", - заверил он.

Госсекретарь США заявил, что их удары по хуситам защищают не только американские интересы, но и глобальные торговые пути.

"И это будет продолжаться, пока это не будет выполнено", - заверил Рубио.

Кроме того, чиновник предупредил Иран, что он тоже несет ответственность за атаки хуситов, поскольку поддерживает их.

"Это было предупреждение Ирану: не продолжайте поддерживать их, потому что тогда вы также будете нести ответственность за то, что они делают, атакуя корабли ВМС и атакуя глобальное судоходство", - обратился Рубио.

Удары США по хуситам: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 15 марта президент США Дональд Трамп приказал ударить по хуситам в Йемене, которые ведут "непрерывную кампанию пиратства, насилия и террора" против американских и других судов, самолетов и беспилотников. Он заверил, что США не будет терпеть атак хуситов, а будет применять "сокрушительную летальную силу", пока не достигнет цели.

Впоследствии стало известно, что Трамп лично наблюдал за нанесением ударов по Йемену. Также американские военные чиновники назвали субботние удары началом длительной кампании против повстанческой группировки.

Кроме того, Рубио в телефонном разговоре проинформировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о военных операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что "продолжение атак хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимо".

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