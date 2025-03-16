Одной из тем были военные операции США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов.

Госсекретарь США Марко Рубио провел разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил Государственный департамент.

Отмечается, что они обсудили "дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединенными Штатами и Россией".

Кроме того, указывается, что Рубио проинформировал РФ о военных операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что "продолжение атак хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимо".

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В российском МИД также сообщили о состоявшемся телефонном разговоре Рубио с Лавровым. Там отметили, что они обсудили "конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече 18 февраля в Эр-Рияде".

Напомним, ранее УНИАН писал, что накануне президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по хуситам в Йемене, которые ведут "непрерывную кампанию пиратства, насилия и террора" против американских и других судов, самолетов и беспилотников.

"Ваше время истекло, и ваши атаки должны прекратиться немедленно. Если этого не произойдет, вас ожидает адский огонь, которого вы еще никогда не видели!" - предупредил Трамп.

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