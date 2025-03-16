Кремль очень пожалеет, если попытается манипулировать президентом США. Об этом заявил сенатор-республиканец, один из приближенных к Дональду Трампу Линдси Грэм.
По его словам, Трамп способен убедить Путина сесть за стол переговоров, согласиться на прекращение огня и найти взаимовыгодное решение для Украины и России, чтобы наконец остановить кровопролитие.
"Есть только один человек на планете, который может это сделать, - это президент Трамп. Если Путин попытается переиграть Трампа, он об этом пожалеет", - предупредил Грэм.
Путин минипулирует Трампом
Как писал УНИАН, Дональд Трамп систематически озвучивает нарративы российской пропаганды. На это обращал внимание даже президент Украины Владимир Зеленский.
На днях Трамп заявил, что поговорил с Путиным и тот сказал ему, что в Курской области якобы тысячи украинских солдат попали в окружение. Трамп передал эти утверждения без тени сомнения в их правдивости, хотя это была ложь.
Американский политический эксперт Питер Раф считает, что Путин сознательно манипулирует Трампом, пытаясь его руками принудить Украину к полной капитуляции путем постепенных маленьких уступок.