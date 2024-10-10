Позиция Великобритании относительно использования ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили поддержку, которая понадобится Украине в войне с Россией в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Reuters. Представитель британского премьера также подтвердил позицию Лондона относительно того, что Украина имеет право, при определенных обстоятельствах, наносить удары по целям на территории России. В то же время он подчеркнул, что позиция Великобритании относительно использования ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.

"Очевидно, что мы хотим поставить Украину в сильную позицию. Но ни одна война никогда не была выиграна одним оружием. Что касается конкретно Storm Shadow, то позиция правительства Великобритании по использованию ракет большой дальности не изменилась", – заявил представитель Стармера.

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Зарубежные визиты Зеленского

9 октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение суток встретится отдельно в каждой стране с лидером Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Он уже посетил Британию и побывал во Франции, где встретился с Эммануэлем Макроном. Сейчас президент находится в Италии – он уже встретился с премьером страны Джорджей Мелони.

Отметим, что в Лондоне Зеленский встретился и с новоназначенным генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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