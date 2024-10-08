Запад может снять ограничения на удары вглубь России для Украины во время заседания группы "Рамштайн".
Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что возможно и то, что анонс решения будет отсроченным.
По его словам, во время предстоящего заседания группы "Рамшайне" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений. В то же время, возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России, сказал он комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
"Я предполагаю, что решение может быть на "Рамштайн принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - заявил Чернев.
По его мнению, другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в США. Он добавил:
"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты решения. Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом".
Разрешение на удары вглубь РФ - детали
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет бить вглубь территории РФ немецким оружием в целях самообороны.
Она отметила, что Украина не обязана наносить ответный удар только тогда, когда ее собственная территория уже подвергнется нападению, и подчеркнула, что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры.