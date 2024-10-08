По его словам, во время предстоящего заседания группы "Рамшайне" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений.

Запад может снять ограничения на удары вглубь России для Украины во время заседания группы "Рамштайн".

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказал, что возможно и то, что анонс решения будет отсроченным.

По его словам, во время предстоящего заседания группы "Рамшайне" будет смысл ожидать решения о снятии вышеупомянутых ограничений. В то же время, возможно и то, что "анонсы" состоятся уже на территории России, сказал он комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

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"Я предполагаю, что решение может быть на "Рамштайн принято, но не анонсировано, чтобы, например, не готовить РФ к каким-то изменениям на поле боя", - заявил Чернев.

По его мнению, другой сценарий заключается в том, что решение могут принять, но анонс отсрочат до завершения выборов президента в США. Он добавил:

"Такое также может быть. Поэтому посмотрим, но я надеюсь, что все же будут приняты решения. Главное, чтобы были приняты. Анонсы - это уже потом".

Разрешение на удары вглубь РФ - детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает, что в будущем Украина сможет бить вглубь территории РФ немецким оружием в целях самообороны.

Она отметила, что Украина не обязана наносить ответный удар только тогда, когда ее собственная территория уже подвергнется нападению, и подчеркнула, что для предотвращения будущих атак необходимы превентивные меры.

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