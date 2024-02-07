Он должен встретиться с Джо Байденом.

Канцлер Германии Олаф Шольц 8-9 февраля будет находиться с визитом в США. Он планирует встретиться с президентом Джо Байденом и законодателями.

Правительственные чиновники сказали журналистам, что во время поездки Шольц расскажет об усилиях Европы в оказании помощи Украине, "в явной попытке укрепить застопорившуюся поддержку Киева", пишет Reuters. По их словам, Германия уже оказала Украине военную помощь на сумму около 30 миллиардов долларов.

В четверг вечером канцлер пообедает с американскими законодателями, в пятницу позавтракает с руководителями американских компаний, а затем встретится с президентом США Джо Байденом. Прежде всего они обсудят Украину, НАТО и войну между Израилем и сектором Газа.

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"Для канцлера важно, чтобы все государства внесли свой вклад в поддержку Украины. Поэтому в этом отношении важна тесная трансатлантическая координация", - сказал один из чиновников.

Также Шольц хочет обсудить с амриканским лидером будущее Североатлантического Альянса. При этом он не собирается встречаться с Трампом во время своего визита.

Заявления Шольца о помощи Украине:

Как сообщал УНИАН, в январе канцлер раскритиковал объемы военных поставок Украине, запланированные партнерами по Евросоюзу. Он сказал, что они слишком малы.

СМИ сообщали, что он говорил об этом и с президентом Франции Макроном. После этого еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Берлин пытается действовать в одиночку в вопросе помощи Украине.

Ранее Шольц заявил, что в 2024 году ФРГ окажет Украине военную помощь на сумму более семи миллиардов евро.

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