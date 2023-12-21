Каждая спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат.

СБУ усиливает работу в тылу врага, чтобы перенести войну как можно ближе к Кремлю. Среди приоритетных целей - военные корабли РФ, военные базы, логистические коридоры поставок оружия и тому подобное.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк изданию Politico. "СБУ наносит целенаправленные точечные удары. Мы жалим врага иглой прямо в сердце. Каждая наша спецоперация преследует конкретную цель и дает свой результат. Все это в комплексе усложняет возможности РФ для ведения войны в Украине и приближает нашу Победу", – отметил Малюк.

Отмечается, что уже сейчас спецслужба работает над тем, чтобы оттеснить Черноморский флот РФ из Крыма, делает это с помощью морских дронов "Sea baby". Именно эти дроны поразили Крымский мост, а также ряд российский военных кораблей.

Видео дня

По словам Малюка, СБУ тщательно выбирает цели перед тем, как нанести удар. В первую очередь работает по военным объектам или тем, которые противник использует для выполнения своих боевых задач и материально-технического обеспечения армии.

"Мы действуем полностью согласно нормам международного права", – добавил он.

Большинство своих операций СБУ проводит на территории Украины - на Донбассе, в Крыму и Черном море. "Это наша земля, и мы будем использовать все возможные методы, чтобы освободить ее от оккупантов", – подчеркнул глава СБУ.

Малюк подчеркнул, что СБУ всегда ищет новые решения и пообещал, что "бавовна будет гореть и дальше".

Спецоперации СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла подробности уникальной спецоперации по уничтожению тылового пункта управления российских захватчиков на Полесье в марте 2022 года. Эта операция поспособствовала освобождению Киевской области.

Детали операции представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы".

"Это была первая такая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе - мы сила. Оно поспособствовало обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Вас также могут заинтересовать новости: