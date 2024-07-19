Он стал первым с 1997 года иностранным лидером, который лично обратился к британским министрам.

Президент Владимир Зеленский просит нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера продемонстрировать лидерство в вопросе применения дальнобойного оружия по территории России.

Как пишет The Guardian, в обращении к британскому правительству он заявил, что снятие ограничений на использование западного оружия поможет Украине укрепить свою оборону и обезопасить передовые позиции. В частности, это позволит уничтожить очаги концентрации оружия на территории России.

Зеленский добавил, что Украина все еще не получила главного ответа относительно ударов дальнобойным оружием по РФ. "Я прошу вас продемонстрировать свое лидерство", - обратился он к Стармеру.

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Как сообщили на Даунинг-стрит, президент принял участие во внеочередном совете министров и проинформировал высших представителей нового правительства о ситуации на линии фронта. Он стал первым с 1997 года иностранным лидером, который лично обратился к британским министрам - тогда премьер Лейбористской партии Тони Блэр пригласил президента США Билла Клинтона.

"Украина есть и всегда будет в центре приоритетов этого правительства, поэтому абсолютно уместно, что президент Зеленский произносит историческую речь перед моим кабинетом", - сказал Стармер.

Визит Зеленского в Великобританию

Напомним, что вчера украинский президент прибыл на саммит Европейского политического сообщества, где обсуждались меры противодействия российскому "теневому флоту".

Великобритания также объявила о санкциях против танкеров, используемых для перевозки российского черного золота. Также в правительстве заявили, что встреча позволила Европе "сплотить ряды вокруг Украины перед лицом неопределенности, вызванной возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом".

Сегодня украинский лидер встретился с новым британским премьером Киром Страмером, став первым иностранным гостем резиденции.

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