Мэр Москвы заявил, что ППО сбила четыре беспилотника.

Москву 14 марта снова атаковали беспилотники, это уже вторая атака за неделю. Мэр российской столиицы Сергей Собянин заявил, что столицу атаковали четыре беспилотника, но ППО их якобы все сбила.

По данным тг-канала Mash, один из дронов влетел в частный дом в коттеджном поселении Росинтер-2 в Троицком округе Москвы. Обломки попали в комнату на втором этаже и повредили припаркованные с домом машины, никто не пострадал.

Кроме того, обломки сбитого дрона упали на расселенный дом на юге Москвы, пишет Baza. Предварительно, пострадавших нет. На западе также под удар попал ЖК "Авангард" в Резервном проезде, повреждения получил карниз крыши и козырек подъезда. Информация о пострадавших не поступала.

При этом взрывы звучали и в Подмосковье. В частности, один беспилотник врезался в ЖК "Южная Битца" в Ленинском округе Московской области. Это новостройка, люди там еще не живут.

Атаки дронв на Россию

Вследствие ночной атаки дронов в Краснодарском крае начался масштабный пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе. Площадь пожара составляет больше 1 тысячи квадратных метров. Сообщается, что огонь может распространиться на соседние резервуары.

А всего несколько дней назад, 11 марта, Россия подверглась самой массовой атаке БПЛА в 2025 году, в российском Минобороны сообщали о сбитии 337 беспилотников, из них более 70 атаковали Москву.

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