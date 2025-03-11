Обломки дронов упали на многоэтажки.

В России заявили о массовой атаке беспилотников на многие регионы, в том числе и на Москву. Власти сообщили, что в Московской области сбили 73 беспилотника. Всего же, по данным российского Минобороны, за ночь сбили 337 беспилотников, атака стала самой массовой в 2025 году.

Как пишут российские тг-каналы, один из дронов попал в жилой дом в подмосковном Раменском. Там повреждены минимум семь квартир с 19 по 22 этажи.

Также беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Видном. Ударной волной выбило стёкла на последних этажах здания.

Позже в сети распространились кадры попадания дрона в многоэтажку на Домодедовской улице в Москве.

Также в результате атаки крупный пожар начался на парковке сотрудников "Мираторга" в Домодедово, там загорелись около 20 автомобилей. Кроме того, очевидцы сообщают о повреждении железнодорожных путей в результате атаки беспилотников в Подмосковье. Некоторые электрички отменены.

Как заявили российские власти, после массированной атаки беспилотников один человек погиб и трое пострадали.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Самарской области и в Татарстане, дроны также сбивали над Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областями.

Атаки дронов на Россию

Прошлой ночью россияне жаловались на атаку БПЛА на НПЗ в Самарской области.

Также на днях дроны атаковали "Киришнефтеоргсинтез" в Ленинградской области. В сети сообщали о поражении по меньшей мере одного из резервуаров предприятия.

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