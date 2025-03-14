Площадь пожара больше тысячи квадратных метров.

Россия снова находилась под атакой дронов, в Краснодарском крае вследствие падения обломков БПЛА начался масштабный пожар на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе.

В соцсетях местные жители пишут, что слышали звуки пролёта нескольких беспилотников в 3 часа ночи. Прозвучало около семи взрывов. После этого на территории нефтебазы начался пожар. Уже после произошедшего, по данным местных жителей, в городе заработали сирены.

Позже глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко подтвердил факт возгорания на НПЗ.

Видео дня

Площадь пожара составляет больше 1 тысячи квадратных метров. Сообщается, что огонь может распространиться на соседние резервуары.

Ранее местные жители высказывали предположения, что НПЗ мог быть атакован ракетой, а не беспилотником, потому что "удар слишком сильный".

Кроме того, о взрывах сообщали жители Подмосковья.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью ПВО отразило атаку четыре беспилотников, которые летели на Москву. Часть обломков упали на дома в Москве, ещё несколько прилетели в Балашиху.

Удары по России - новости

Несколько дней назад в России заявляли о массовой атаке дронов на многие регионы, в том числе и на Москву. Власти сообщили, что в Московской области сбили 73 беспилотника. Всего же, по данным российского Минобороны, за ночь сбили 337 беспилотников, атака стала самой массовой в 2025 году. После атаки в Госдуме РФ призвали диктатора Владимира Путина срочно ударить "Орешником" по Украине.

13 марта дроны ГУР нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области.

Вас также могут заинтересовать новости: