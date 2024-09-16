По словам Столтенберга, он продолжает считать, что самым большим риском для Запада будет победа диктатора Путина в Украине.

Решение о том, разрешить ли Украине использовать западные ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, будет зависеть от отдельных стран. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью LBC.

"Эти решения должны принимать отдельные члены Альянса, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам", – сказал он.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что на войне "не бывает вариантов без рисков".

Видео дня

"Мы имеем полномасштабную войну в Европе, начатую Москвой. В войне нет вариантов без рисков. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", – пояснил Столтенберг.

Разрешение на удары по России: последние новости

Украина ожидает разрешения западных стран на удары по территории РФ дальнобойным вооружением, которое было получено в качестве помощи от стран-партнеров.

Как заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский, в настоящее время разрешения на удары вглубь территории РФ нет. Он подчеркнул, что Украина просто хочет иметь возможность атаковать базы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

Ранее председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что Украина имеет твердое юридическое и военное право на удары по целям на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: