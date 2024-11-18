Глава итальянского МИД говорит, что они не позволят использовать свое оружие на территории РФ.

Италия снова отказалась отменить запрет на использование своего оружия за пределами украинских территорий.

Соответствующее заявление в кулуарах встречи глав дипломатии Европейского союза сделал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. "Наша позиция по использованию оружия Украиной не меняется, оно может быть использовано только в пределах украинской территории", - цитирует его Le Monde.

Также дипломат выступил за проведение мирной конференции, в которой примут участие представители России, Китая, Индии и Бразилии:

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"Я надеюсь, что Пекин сможет сыграть положительную роль в том, чтобы заставить Москву понять, что эта бессмысленная война должна быть прекращена. Конечно, присутствие северокорейских солдат не является хорошим сигналом".

Дальнобойные удары по России

Напомним, вчера западные жураналисты сообщили, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция позволили Киеву атаковать территорию РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

На ежемесячной встрече министров иностранных дел ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что речь идет об ударах дальностью до 300 километров.

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