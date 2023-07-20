В результате обстрела Одесской области существенным разрушениям подверглись админздание и офисные помещения, повреждены многоквартирные дома и другие гражданские объекты.

В Одессе под завалами найден человек, погибший в результате вражеского удара по городу.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, ночью, 20 июля, враг в очередной раз атаковал ракетами и беспилотными летательными аппаратами Одессу и область.

"Только что во время разбора завалов админздания нашли тело мужчины, предварительно - охранник", - сообщили в прокуратуре.

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Отмечается, что от взрыва вражеской ракеты в центре Одессы множественные ранения получили по меньшей мере четыре человека, среди которых 15-летний парень. Все люди госпитализированы.

В результате обстрела и пожара существенным разрушениям подверглись админздание и офисные помещения, повреждены многоквартирные дома, учебное заведение, лицей, детский сад и автомобили.

Информация по другим пострадавшим уточняется, продолжается разбор завалов.

"Также из-за атаки врага повреждениям и разрушениям подверглись объекты портовой инфраструктуры и складские помещения частного предприятия в Одесском районе. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий работают прокуроры, следователи СБУ и работники полиции", - рассказали в прокуратуре.

Уже начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным Одесской ОВА, погибшим является охранник гражданского здания, это парень, 2002 года рождения.

В региональном главке ГСЧС сообщили, что в центре города произошло частичное разрушение 4-х этажного здания с последующим возгоранием на площади 500 квадратных метров.

На месте с пострадавшими и их родными работают психологи. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар по Одесской области 20 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью враг нанес очередной удар по Одесской области. В центре областного центра разрушены здания, пострадало гражданское население. Под завалами спасатели искали человека.

По данным военных, этой ночью снова была применена массированная смешанная ракетно-дроновая атака по южным регионам, в частности Одессе и Николаеву. Всего Россия выпустила 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

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