Из-под завалов удалось вытащить людей.

Патрульные полицейские показали, как помогали людям выбраться из разрушенного в результате российской атаки дома.

Видео обнародовал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в социальной сети Facebook. "Третья ночь подряд ракетных атак по Одессе. Враг каждый раз пытается попасть в инфраструктурные объекты. Под ударом российских ракет - порты, причалы, жилые дома и торговые сети. Есть пострадавшие гражданские и, к сожалению, погибший", - написал он.

Прибывшие на место происшествия патрульные услышали крики из разрушенного дома и начали разбирать обломки. Из-под завалов удалось достать несколько человек, их отвели в безопасное место.

Один из пострадавших получил многочисленные осколочные ранения, поэтому патрульные наложили ему жгут и контролировали его состояние до приезда медиков.

Удар по Одессе 20 июля

Ночью российские захватчики нанесли удар по югу Украины, направив ракеты и дроны по Одесской и Николаевской областям.

В Одессе повреждены объекты портовой инфраструктуры, жилые дома, а в районе - частные складские помещения. Пострадали восемь человек, также есть погибший.

Кроме того, от российского удара пострадало здание Генерального консульства Китайской Народной Республики в Одессе.

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