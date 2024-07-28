По словам главы финского государства, пока "нет причин для какого-либо беспокойства".

Нужно привыкнуть к тому, что война подойдет и к границам Финляндии. Об этом заявил президент этой страны Александр Стубб, сообщает Yle.

Комментируя удар Украины по аэродрому "Оленья" в Мурманской области РФ, Стубб отметил, что он контактировал по этому вопросу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"Основной месседж заключается в том, что у нас в Финляндии нет причин для какого-либо беспокойства. Мы держим ситуацию под контролем и можем реагировать", - сказал политик. Видео дня

По его словам, теперь у Финляндии есть причина сохранять спокойствие и бдительность. Кроме того, финнам надо привыкнуть к мысли, что война подойдет и к границам страны.

"Из Хельсинки перелет в Киев очень короткий. Надо привыкать к тому, что Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну, а это также различные удары. А Россия продолжает гибридные атаки", - констатировал Стубб.

Удар по аэродрому "Оленья"

Накануне стало известно, что дроны ГУР поразили на аэродроме "Оленья" в Мурманской области РФ стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот аэродром расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

Впоследствии военный эксперт Defense Express Иван Киричевский сообщил, чем ВСУ атаковали аэродром "Оленья". По его словам, это было одно из рекордных расстояний для украинских атак.

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