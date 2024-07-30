Израиль требует, чтобы Турцию исключили из НАТО.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац потребовал исключить Турцию из НАТО из-за угроз президента Реджепа Тайипа Эрдогана ввести войска в его страну.

"В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики министр иностранных дел Исраиль Кац дал указание дипломатам... срочно взаимодействовать со всеми членами НАТО, призывая к осуждению Турции и требуя ее исключения из Альянса", - говорится в заявлении израильского МИД, передает Politico.

Что предшествовало

Ранее в понедельник на заседании правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция "должна быть очень сильной, чтобы Израиль не мог делать эти бессмысленные вещи с Палестиной".

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"Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем подобное именно с ними",- сказал Эрдоган, имея в виду прошлые военные интервенции Турции.

Его бряцание оружием вызвало бешеную реакцию Израиля и способствовало опасениям более широкого регионального конфликта.

Нидерландский ультраправый лидер Герт Вилдерс, чья партия является крупнейшей в Нидерландах, назвал Эрдогана "исламофашистом" и "полным сумасшедшим" в посте в социальных сетях в воскресенье, добавив, что Турцию "следует выгнать из НАТО". Вилдерс давно предлагал исключить Турцию из Альянса. Нидерланды, в отличие от Израиля, также являются членом НАТО.

Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию альянса. НАТО не имеет специального механизма приостановления или исключения члена, хотя члены могут добровольно выйти из него.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг возможность создания такого механизма в 2021 году, заявив, что этого "никогда не произойдет".

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