Россия уже несколько суток наносит удары по одному региону: Зеленский объяснил новую тактику атак

Президент Украины отметил, что с начала сентября больше всего ударов и попаданий пришлось на Днепровскую область.

В Запорожье и в Днепропетровской области сложилась очень сложная ситуация после российских ударов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в воскресенье, 15 ноября.

Зеленский добавил, что было много отключений электроэнергии, и сейчас продолжается восстановление.

"Сегодня весь день особое внимание – нашему Запорожью, Днепропетровской области: там очень сложная ситуация после российских ударов. Было много отключений, и восстановительные работы продолжаются. Частично электричество уже восстанавливают, но впереди еще значительная работа", – рассказал президент.

Видео дня

По его словам, в настоящее время тактика россиян заключается в том, чтобы несколько дней подряд наносить удары по одному из регионов:

"Россияне действуют так, что выбирают один регион в качестве специальной цели и несколько суток сосредотачиваются на ударах по этому региону – по всему, по сетям, по подстанциям".

В частности, президент Украины отметил, что с начала сентября больше всего ударов и попаданий пришлось именно на Днепровскую область – 131 случай, 125 – на Киевскую область и более сотни попаданий – на Житомирскую и Сумскую области.

"Соответственно, именно там больше всего задач для энергетиков, для коммунальных служб, для ГСЧС Украины", – пояснил Зеленский.

Президент Украины рассказал о решении Еврокомиссии, принятом на этой неделе.

"Мы договорились с Урсулой фон дер Ляйен, что Украина получит дополнительную, чрезвычайную энергетическую поддержку. Именно для тех городов и тех наших общин, которым сейчас сложнее всего. Дополнительные генераторы, другое оборудование, финансирование – безусловно, для поддержания устойчивости. Я хочу поблагодарить за это", – добавил он.

Удары РФ по энергетике Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, из-за введения ограничений скорости терминалов Starshield украинские подстанции страдают от ударов российских "шахидов". Президент сообщил, что только за текущую неделю Россия применила против Украины более 2 тысяч 300 ударных дронов, 1 тыс. 590 авиабомб и 15 ракет различных типов. Он добавил, что ночью и утром 15 ноября россияне наносили удары по объектам энергетики в Запорожской, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областях. Кроме того, под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что на встрече в Абу-Даби российская делегация заявила, что у них нет мандата решать вопрос энергетического перемирия. Президент отметил, что Украина видит нежелание России договариваться по этому вопросу. Он добавил, что российская делегация также не обсуждала в деталях ни одно другое прекращение огня. Зеленский сообщил, что представители РФ на переговорах посоветовали решать эти вопросы с главой Кремля.

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