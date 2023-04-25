Видеолекция о секретных бункерах в РФ до сих пор доступна, хотя суд нашел в ней "гостайну".

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину российский орган Роскомнадзор потребовал, чтобы YouTube удалил видеозапись лекции историка Дмитрия Юркова о "секретных бункерах" в Москве.

На этот факт обратило внимание издание "Медуза". Оно пишет, что Роскомнадзор заявил, что в лекции Юркова якобы были разглашены "сведения, составляющие государственную тайну".

Этому решению предшествовало признание Мосгорсудом в декабре 2021 года незаконным ролика с лекцией Юркова "Правительственные бункеры Москвы".

Благодаря утечке Роскомнадзора журналистам удалось выяснить, что в феврале 2022 года сотрудник радиочастотного центра Игорь Родин отправил своему коллеге документ с названием "Гостайна Бункер.docx" с предложением включить лекцию Юркова в реестр запрещенной информации на основании решения суда. Но результат следующий - видео доступно и сегодня. YouTube в ответ на просьбу удалить запись попросил решение суда, но Роскомнадзор ответил, что заседание прошло в закрытом режиме.

Журналисты "Медузы" отметили, что в феврале 2022 года ролик посмотрели около 35 тысяч раз, на сегодня число просмотров превышает 140 тысяч.

Примечательно, что лекция исследователя основана на его книге "Советские "секретные бункеры", она писалась по рассекреченным данным.

Где находится бункер Путина

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский со ссылкой на источники сообщал, что Путин боится физической ликвидации, из-за чего "осел" в специальном защищенном бункере.

В Украине заявляли, что западные спецслужбы знают, где находится бункер, в котором сидит президент РФ Владимир Путин.

РосСМИ сообщали, что у Путина есть разветвленная сеть секретных бункеров, расположенных от Москвы до Урала, он продолжает строительство подземных укрытий в стране.

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