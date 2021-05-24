В Беларуси назвали поспешными и «откровенно воинственными» заявления некоторых стран и европейских структур и обвинил их в нагнетании ситуации.

Действия властей Беларуси в ситуации с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair соответствовали международным нормам.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Анатолий Глаз. В заявлении главы белорусского МИДа выражается уверенность в том, что действия властей страны "полностью соответствовали установленным международным правилам". "В данном вопросе мы в состоянии гарантировать полную транспарентность, в случае необходимости принять экспертов и продемонстрировать все материалы, чтобы исключить инсинуации»,— говорится в комментарии Глаза на сайте белорусского МИДа.

Читайте такжеWP: Лукашенко должен дорого заплатить за инцидент с самолетом RyanairПри этом он назвал поспешными и «откровенно воинственными» заявления некоторых стран и европейских структур и обвинил их в нагнетании ситуации. «Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки. При этом нет никакого видимого желания в ней объективно разобраться. Вместо этого незамедлительно снова зазвучали лозунги о санкциях»,— заявил Глаз, призвав спокойно проанализировать ситуацию и дождаться заключений экспертов.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не упомянул, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича.

Ряд европейских стран, а также США и Канада призвали осободить Протасевича и заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент.

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Автор: Ирина Погорелая