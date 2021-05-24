В заявлении госсекретаря США отмечается, что действия режима Лукашенко "поставили под угрозу жизни более 120 пассажиров".

США решительно осудили принудительную посадку самолета рейсом Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.

Соответствующее заявление американского государственного секретая Энтони Блинкена обнародовано на сайте Госдепартамента США.

"Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США", - говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что "сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использование военных самолетов для сопровождения воздушного судна вызывают серьезную озабоченность и требуют полного расследования".

"Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, в частности ЕС, а также официальными лицами Литвы и Греции", - добавил госсекретарь.

Читайте такжеСамолет Ryanair угрожали сбить, если он не совершит посадку в Минске - белорусский оппозиционерГлава американского внешнеполитического ведомства заявил, что США требуют немедленного освобождения Протасевича и поддерживают скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий, передает Голос Америки.

"Независимые СМИ являются важной опорой верховенства закона и жизненно важным компонентом демократического общества. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов", - отметил Блинкен.

Он также призвал режим Лукашенко "уважать права человека и основные свободы".

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержала основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на экстренную посадку самолета с Протасевичем и его задержание в аэропорту Минска.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Ирина Погорелая