МВД Турции: Смертник, совершивший теракт в центре Стамбула, причастен к ИГИЛ
18:25, 20 марта 2016Мир
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Турецкие правоохранители установили личность смертника, совершившего теракт на туристической улице Истикляль в районе Бейоглу в Стамбуле.
REUTERS
Как сообщает агентство «Анадолу», личность преступника была установлена после анализа ДНК-тестов и образцов крови, взятых у его родственников.
«Личность смертника, исполнившего этот подлый теракт, установлена. Им оказался Мехмет Озтюрк 1992 года рождения, зарегистрированный в провинции Газиантеп. Имеющиеся данные указывают на его причастность к деятельности террористической организации ИГИЛ», - заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.
Напомним, по данным консульства Украины в Стамбуле, украинцы в результате взрыва, прогремевшего 19 марта, не пострадали. Всего погибли 5 и были ранены 36 человек.
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