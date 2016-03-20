МВД Турции: Смертник, совершивший теракт в центре Стамбула, причастен к ИГИЛ

Как сообщает агентство «Анадолу», личность преступника была установлена после анализа ДНК-тестов и образцов крови, взятых у его родственников.

«Личность смертника, исполнившего этот подлый теракт, установлена. Им оказался Мехмет Озтюрк 1992 года рождения, зарегистрированный в провинции Газиантеп. Имеющиеся данные указывают на его причастность к деятельности террористической организации ИГИЛ», - заявил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала.

Напомним, по данным консульства Украины в Стамбуле, украинцы в результате взрыва, прогремевшего 19 марта, не пострадали. Всего погибли 5 и были ранены 36 человек.