"Трехстороннюю инициативу" создали Турция, Болгария и Румыния.

Три страны НАТО - Турция, Болгария и Румыния - решили создать совместную инициативу для борьбы с морскими минами в Черном море. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Турции.

Отмечается, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече министра обороны Турции Яшар Гюлера с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и заместителем министра обороны Румынии Симоной Кожокару в штаб-квартире НАТО, где он присутствовал в рамках встречи министров обороны НАТО.

"На встрече было решено создать "трехстороннюю инициативу" для совместной работы по борьбе с морскими минами в Черном море", - указано в сообщении.

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Минная опасность на морском побережье Украины

Как известно, после начала российского полномасштабного вторжения, к побережью Черного моря неоднократно приносило морские якорные мины. Иногда в результате детонации разрушались прибрежные здания, некоторые из них обезвредили спасатели.

После российского теракта на плотине Каховской гидроэлектростанции ситуация ухудшилась, поскольку вода вынесла новые российские мины с левого берега.

В июне спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что эту опасность придется обезвреживать годами. В то время только ВМС обезвредили более сотни морских мин, которые во время шторма срывало с якоря и выбрасывало на побережье.

Стало в частности известно, что вчера возле временно оккупированного Севастополя получил повреждения большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин". СМИ пишут, что корабль мог подорваться на российской мине.

В то же время представитель ВМС ВСУ Плетенчук сказал, что официально может подтвердить то, что корабль россиян получил повреждения, но отказался комментировать информацию в СМИ о причине повреждения.

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