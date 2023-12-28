В следующем году одна из самых престижных бригад Великобритании будет действовать в качестве основного подразделения реагирования НАТО.

Тысячи британских солдат со следующего года перейдут в резерв в качестве подразделения первого реагирования на угрозы членам НАТО, объявило Министерство обороны.

Объединенная оперативная группа очень высокой готовности (VJTF) альянса, созданная после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году и которая приобрела новое значение после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году, выступает в качестве первой линии обороны НАТО против враждебных сил, пишет Independent.

Германия возглавляла силы реагирования, но 1 января 2024 года передаст их Великобритании. Роли среди членов НАТО меняются каждый год.

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Ядро этого оперативного подразделения численностью 6000 человек составит 7-я легкая механизированная бригада Великобритании, известная как "Крысы пустыни". Бригада состоит из легкого кавалерийского полка, четырех легких мотострелковых батальонов и легкого пехотного батальона.

Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что бригада должна будет быть готова в течение нескольких дней для мобилизации против враждебных субъектов.

Это будет первый раз, когда VJTF будет контролировать границу НАТО с Россией после того, как Финляндия присоединилась к альянсу в апреле. Их членство более чем вдвое увеличило границу с Россией с 754 миль до 1584 миль.

Командование объединенных сил НАТО в нидерландском муниципалитете Брюнссум будет командовать силами реагирования в 2024 году. Командованием сухопутного компонента будет служить Корпус быстрого реагирования Великобритании.

Армия Великобритании - детали

Общая численность военнослужащих британской армии оценивается в 231 000 человек. До 194 000 из них являются действующими и 37 000 являются резервистами. По состоянию на 2021 год в Великобритании проживало 29 миллионов мужчин.

Воинская обязанность в Великобритании вводилась только дважды. Она была введен во время Первой и Второй мировых войн и длилась четыре и 21 год соответственно.

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