На данный момент в Соединенных Штатах призыв на военную службу не действует.

После того, как президент Украины рассказал о планах мобилизовать до полумиллиона новых солдат, чтобы дать отпор вторгшейся армии Путина, журналисты издания Independent назвали численность армий США и Британии.

По последним данным, в армии США насчитывается около 1 832 000 военнослужащих. По состоянию на 2022 год мужское население США составляло 165 миллионов человек.

Сообщается, что до 1 390 000 из этих военнослужащих являются действующими военнослужащими, а 442 000 - солдатами резерва. На данный момент в Соединенных Штатах призыв на военную службу не действует.

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Но все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет обязаны зарегистрироваться в Selective Service, правительственном агентстве, которое ведет учет граждан США, потенциально подлежащих призыву на военную службу. Это позволяет Конгрессу США выявлять и призывать всех мужчин боеспособного возраста в случае крупного конфликта.

Соединенные Штаты вводили воинскую повинность шесть раз: во время Войны за независимость США, Гражданской войны в США, Первой мировой войны, Второй мировой войны, Корейской войны и войны во Вьетнаме.

Общая численность военнослужащих британской армии оценивается в 231 000 человек. До 194 000 из них являются действующими и 37 000 являются резервистами. По состоянию на 2021 год в Великобритании проживало 29 миллионов мужчин.

Воинская обязанность в Великобритании вводилась только дважды. Она была введен во время Первой и Второй мировых войн и длилась четыре и 21 год соответственно.

Численность российской армии

Сергей Шойгу заявил, что "соразмерно внешним угрозам численность вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 миллиона военнослужащих". "С декабря началось наращивание численности вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек...".

Владимир Путин во время своей "прямой линии" утверждал, что в зоне боевых действий в Украине находятся 617 тысяч тысяч российских военных.

Также он рассказывал, что количество добровольцев не сокращается - якобы ежедневно захватническая армия пополняется на 1500 человек.

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