Орбан называет Путина 'честным партнером', пока РФ обстреливает Украину ракетами, - Туск

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет российского диктатора Владимира Путина "честным партнером" Будапешта, пока РФ обстреливает Украину ракетами на Рождество.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.
"Накануне Рождества Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В то же время в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина "честным партнером венгров"", - написал он.
Также в своем посте Туск упомянул беглого бывшего заместителя министра юстиции Польши Марцина Романовского, который получил политическое убежище в Венгрии. Он заявил, беглец выучил рождественские пожелания на венгерском языке.
Как Виктор Орбан разозлил Польшу
Ранее УНИАН сообщал, что в Польше осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и правительство страны за то, что бывшему заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому дали политическое убежище.
В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил правительство Будапешта с диктатурой Александра Лукашенко в Беларуси, а министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал решение Орбана "недружественным шагом".
Напомним, что в Польше Романовскому выдвинули 11 обвинений в нецелевом использовании государственных средств, когда он был был заместителем министра юстиции с 2019 по 2023 год. Летом парламент снял с него иммунитет, а в четверг суд выдал европейский ордер на его арест, но ему удалось сбежать из страны.