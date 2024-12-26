Орбан называет Путина 'честным партнером', пока РФ обстреливает Украину ракетами, - Туск

Туск рассказал, что Орбан назвал Путина "честным партнером венгров" прямо во время рождественского интервью.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называет российского диктатора Владимира Путина "честным партнером" Будапешта, пока РФ обстреливает Украину ракетами на Рождество.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

"Накануне Рождества Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В то же время в рождественском интервью премьер-министр Орбан назвал Путина "честным партнером венгров"", - написал он.

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Также в своем посте Туск упомянул беглого бывшего заместителя министра юстиции Польши Марцина Романовского, который получил политическое убежище в Венгрии. Он заявил, беглец выучил рождественские пожелания на венгерском языке.

Как Виктор Орбан разозлил Польшу

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше осудили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и правительство страны за то, что бывшему заместителю министра юстиции Польши Марцину Романовскому дали политическое убежище.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил правительство Будапешта с диктатурой Александра Лукашенко в Беларуси, а министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал решение Орбана "недружественным шагом".

Напомним, что в Польше Романовскому выдвинули 11 обвинений в нецелевом использовании государственных средств, когда он был был заместителем министра юстиции с 2019 по 2023 год. Летом парламент снял с него иммунитет, а в четверг суд выдал европейский ордер на его арест, но ему удалось сбежать из страны.

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