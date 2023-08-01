Ее мать говорит, что не может связаться с дочерью.

В Грузии поместили в изолятор гражданку Украины, которая принимала участие в акции протеста против прибытия в Батуми круизного лайнера с россиянами.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Эхо Кавказа". Мать девушки рассказала журналистам, что не может связаться с дочерью. Известно, что Марина Чобанян переехала в страну в начале 2022 года. Ее задержали во время акции протеста в Батуми.

По данным службы, девушку привезли в изолятор, однако там ей стало плохо. Украинку доставили в больницу, однако вскоре вернули в изолятор в городе Озургети.

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Протесты в Грузии: что известно

Напомним, 27 июля в порт Батуми зашел круизный лайнер, на борту которого находились туристы из Российской Федерации. Некоторые из них рассказали журналистам, что не считают свою страну оккупантом, другие - что "Мы Советский Союз. Мы единая страна". Одна туристка заявила, что Россия "освобождала" Абхазию".

Местные жители организовали акцию протеста, в ходе которой включали гимн Украины и Грузии, скандировали "Путин - х**ло" и "Русский корабль - иди на". В итоге судно покинуло порт.

Вчера стало известно, что в Батуми прибывает лайнер с туристами и российскими пропагандистами на борту. Люди вновь вышли на митинг, однако в этот раз полиция начала проводить задержания.

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