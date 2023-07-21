На курорте в Черногории пьяные российские туристы попали в скандал с дракой - они неадекватно вели себя и оскорбляли людей. Инцидент произошел в поселке Рафаиловичи близ Будвы.
Как пишет издание Vijesti, конфликт начался с того, что четверо пьяных граждан РФ выехали на набережную и едва не сбили мотоциклиста.
По словам очевидцев, россияне перекрыли автомобилем улицу и разнесли туристическое агентство. На этом они не остановились и напали на официанта соседнего ресторана. В частности, ранили его в голову.
После этого они применили физическую силу к владельцу заведения, а сотрудники пытались не дать им разнести еще и ресторан. В сеть попало видео, как разъяренные официанты выгоняют россиян и бьют их стульями.
Скандалы с россиянами за рубежом
Как известно, граждане Российской Федерации постоянно попадают в скандалы за рубежом из-за своего неадекватного поведения. Также их не любят из-за полномасштабной войны в Украине. Скандальный российский блогер-миллионник Миша Литвин жаловался на русофобию в Европе и поляка, который с пренебрежением отреагировал на его национальность.
В Турции на туристов из РФ бросали бутылки с балкона. Потом их еще и избили охранники.
В Израиле им также были не рады. Россиянка заныла в аэропорту Тель-Авива из-за депортации.