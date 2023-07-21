Граждане РФ пытались разнести ресторан и применили физическую силу к владельцу заведения.

На курорте в Черногории пьяные российские туристы попали в скандал с дракой - они неадекватно вели себя и оскорбляли людей. Инцидент произошел в поселке Рафаиловичи близ Будвы.

Как пишет издание Vijesti, конфликт начался с того, что четверо пьяных граждан РФ выехали на набережную и едва не сбили мотоциклиста.

По словам очевидцев, россияне перекрыли автомобилем улицу и разнесли туристическое агентство. На этом они не остановились и напали на официанта соседнего ресторана. В частности, ранили его в голову.

После этого они применили физическую силу к владельцу заведения, а сотрудники пытались не дать им разнести еще и ресторан. В сеть попало видео, как разъяренные официанты выгоняют россиян и бьют их стульями.

Скандалы с россиянами за рубежом

Как известно, граждане Российской Федерации постоянно попадают в скандалы за рубежом из-за своего неадекватного поведения. Также их не любят из-за полномасштабной войны в Украине. Скандальный российский блогер-миллионник Миша Литвин жаловался на русофобию в Европе и поляка, который с пренебрежением отреагировал на его национальность.

В Турции на туристов из РФ бросали бутылки с балкона. Потом их еще и избили охранники.

В Израиле им также были не рады. Россиянка заныла в аэропорту Тель-Авива из-за депортации.

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