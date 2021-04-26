Ужесточение карантинных ограничений вводятся 29 апреля и продлятся до 17 мая.

Турция в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом вводит полный локдаун.

Об этом со ссылкой на агентство Anadolu сообщает РБК-Украина.

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Как сообщается, локдаун будет введен с 29 апреля по 17 мая. На этот период в стране будут введены ограничения на междугородние поездки, будет остановлено очное обучение в школах, а также закрывается большая часть учреждений. Помимо этого, заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%.

Ограничения вступают в силу с 19:00 29 апреля и заканчиваются в 05:00 17 мая.

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Автор: Екатерина Лиманская