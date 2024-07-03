Турция может создать почву для соглашения о прекращении огня, сказал президент страны.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и выдвинул предложение насчет достижения мира между Украиной и РФ.

Эрдоган и главарь России провели встречу в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет "Анадолу". По его данным, во время мероприятия турецкий лидер сказал, что его государство способно создать почву для соглашения о прекращении огня, а потом и достижения мира между Киевом и Москвой.

"Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, которое удовлетворит обе стороны", - приводит агентство слова Эрдогана.

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Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Украину предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой "мирный план" - ввести "перемирие" украинского государства с Россией и "заморозить" текущую линию фронта. По словам Орбана, наш президент такое предложение отверг.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что российская сторона "буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете для Украины на оборонительные удары".

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