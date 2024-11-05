Президент Сербии Александар Вучич заявил, что президентские выборы в США могут принести мир или продолжение войны, которая перерастет в Третью мировую. Об этом он сказал в интервью BSC happy portal.
"Может случиться, что эти выборы принесут мир или продолжение войны, что приведет нас к 3-й мировой войне", - сказал он.
По словам Вучича, он не уверен, кто именно победит на этих выборах, ведь отрыв небольшой.
"Трамп провел чрезвычайно успешную кампанию, лучше, чем Камала Харрис, последние три дня, я не думаю, что он выполнил работу лучше. Имел ли он достаточное преимущество, я все-таки считаю, что он был немного ближе к победе. Но я убежден, что у Камалы будет больше голосов", - отметил президент Сербии.
В частности Вучич вспомнил и о войне в Израиле:
"Не забывайте, что Израиль имеет 6 бомбардировщиков. Если Иран отомстит Израилю и объявит об этом, я предполагаю, что если Камала победит, Джо Байден, как убежденный сионист, захочет, чтобы его помнили, что он уничтожил Иран".
Сербский лидер подчеркнул, что США имеют около 48% мировых военных сил, а Россия имеет более сильную армию по сравнению со своей экономической, демографической и политической силой.
"Она не мала, но ее военная мощь значительно больше, и Россия всегда бесспорна среди двух-трех мировых держав. Америки, России и Китая. Трамп не сможет это остановить. Я уже догадываюсь, в чем заключается идея Трампа. Это умная идея стратегически, но сложная, разделить Россию и Китай. Тактически, думаю, идея будет несколько иной. Если он победит, а это большой знак вопроса, он попытается поссорить Россию и Китай, потому что он знает, что Китай является его главным препятствием, и он будет пытаться медленно привлекать россиян через мир, через другие отношения", - считает Вучич.
Также президент Сербии добавил, что Украина не сможет обойтись без США в войне с РФ.
Другие заявления о Третьей мировой войне
Ранее руководитель крупнейшего коммерческого банка США JP Morgan Джеймс Даймон заявил, что нынешние войны в Украине и на Ближнем Востоке уже знаменуют начало Третьей мировой войны. По его словам, РФ, Северная Корея и Иран являются "осью зла", которая вместе с Китаем нанесет вред институтам, таким как НАТО.
В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, когда может начаться Третья мировая война. По его словам, такие концепции, как "отдайте России территорию и на этом все закончится" надо перестать рассматривать, ведь на самом деле это не завершит конфликт.