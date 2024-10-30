По словам Джеймса Даймона, масштабный мировой конфликт - это не вопрос "если", а вопрос "когда".

Нынешние войны в Украине и на Ближнем Востоке уже знаменуют начало третьей мировой войны. Об этом заявил руководитель крупнейшего коммерческого банка США JP Morgan Джеймс Даймон, сообщает Newsweek.

Он назвал Россию, Северную Корею и Иран "осью зла", которая вместе с Китаем нанесет вред институтам, таким как НАТО.

"И они говорят о том, чтобы сделать это сейчас. Они не говорят об ожидании 20 лет. Поэтому риск этого чрезвычайно велик, если вы читаете историю", - отметил миллиардер.

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По его словам, из-за этого масштабный мировой конфликт - это не вопрос "если", а вопрос "когда":

"Третья мировая война уже началась. У вас уже есть битвы на земле, которые координируются в нескольких странах".

Даймон также сказал, что Соединенным Штатам нужно избегать наивности и позволять более крупным глобальным событиям разворачиваться без какого-либо вмешательства.

"То, о чем мы должны думать, это то, что мы не можем рисковать, что это решится само собой. Мы должны убедиться, что мы участвуем в выполнении правильных вещей, чтобы решить это должным образом", - добавил Даймон.

При этом, по его словам, существует вероятность, что угроза новой мировой войны со временем может уменьшиться, но последствия могут быть ужасными, если все будет продолжаться так, как есть.

"Я говорю о риске для нас, если эти вещи пойдут на юг. Мы запускаем сценарии, которые вас шокируют. Я даже не хочу о них вспоминать", - сказал банкир.

Он также отметил угрозы со стороны России как ядерной державы и назвал это самым большим риском, с которым сталкивается человечество:

"У нас никогда не было ситуации, когда человек угрожает ядерным шантажом: "Если ваша армия начнет побеждать, мы разворачиваем ядерное оружие". Это не изменение климата, это распространение ядерного оружия. Мы должны быть очень осторожными в отношении того, чего мы пытаемся достичь в ближайшие пару лет".

Угроза третьей мировой войны

В Офисе президента Украины высказались о том, в какой момент начнется третья мировая война. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сегодня уже очевидно, что война в Украине - это глобализированный конфликт альянсов о правилах глобального поведения.

Как сказал Подоляк, "эти концепции, мол, "отдайте России территорию и на этом все закончится" надо заканчивать, потому что это только начнется".

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