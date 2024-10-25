Михаил Подоляк отметил, что эскалация будет продолжаться, пока Россия не будет наказана.

В Офисе президента Украины высказались о том, в какой момент начнется Третья мировая война.

Как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, сегодня уже очевидно, что война в Украине - это глобализированный конфликт альянсов о правилах глобального поведения:

"Поэтому эти концепции, мол, "отдайте России территорию и на этом все закончится" надо заканчивать. Потому что это только начнется. Когда вы подпишете это - "давайте отдадим им территории и после этого будет устойчивый мир в Восточной Европе", - в этот момент и начнется Третья мировая в полном смысле этого слова".

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По словам Подоляка, подобные концепции - это стимулирование и масштабирование агрессии.

"Надо переходить к простым выводам. Договориться не удастся. Эскалация будет продолжаться, пока Россия не будет наказана. Россию можно заставить проиграть эту войну, как и другие режимы, такие как, например, северокорейский, чтобы там осознали, что не будет никакого "зонтика" под видом России", - резюмировал советник главы ОП.

Третья мировая война - другие мнения

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заявлял, что Третья мировая война уже началась: "Хотим мы этого или не хотим. Ялтинская система международных отношений разрушена в ноль. Так разве пятая система нарисуется по-другому, кроме большого мирового противоборства?".

Востоковед Михаил Якубович отмечал, что никто в мире морально не готов к Третьей мировой войне и не планирует "запускать ракеты".

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