Они заявляют, что Трамп не достоин такого чествования.

Британцы собирают подписи под петицией с призывом отменить визит президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Великобританию.

Опубликованная на веб-сайте 38 Degrees петиция адресована королю Чарльзу III и британскому премьер-министру Киру Стармеру. Она собрала уже более 178 тысяч подписей. Авторы обращения требуют немедленно отменить предложение о втором государственном визите Трампа:

"Это тот самый Дональд Трамп, который в последние недели сблизился с Путиным, повысил тарифы на торговлю, сократил помощь по всему миру и ругал президента Украины Зеленского в Белом доме. Тем временем его лучший друг Илон Маск втыкает свое весло в политику Великобритании и распространяет ложь в социальных сетях".

В тексте петиции отмечается, что дату визита еще не назначили, поэтому люди имеют шанс показать королю и премьеру, насколько он является нежелательным.

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Визит Трампа в Британию

Напомним, во время встречи в Белом доме британский премьер-министр Кир Стармер передал президенту США письмо от короля Чарльза III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию.

Некоторые британские политики призвали отменить приглашение. В частности, лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни выразил сомнение в целесообразности визита после скандала в Белом доме, а депутат от Консервативной партии Алисия Кернс предложила отложить его до получения от США гарантий безопасности для Украины.

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