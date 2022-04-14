Ранее с подобной оценкой выступил Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп вслед за действующим главой Белого дома Джо Байденом также назвал события в Украине геноцидом.

Об этом идет речь в его телефонном комментарии Fox News.

"То, что сейчас происходит в Украине, люди никогда раньше не видели", - заявил Трамп, комментируя войну России против Украины.

Он также утверждает, что Путин не начал бы агрессию против Украины, если бы он оставался президентом США.

На днях президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. На это заявление отреагировали в Офисе президента Украины.

Геноцидом действия россиян в Украине считает и премьер Канады Джастин Трюдо, а вот у президента Франции Макрона иное мнение. Макрон также утверждает, что украинцы и россияне - "братья".

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