Человек, стремящийся во второй раз возглавить США, имеет совершенно ложное представление о политической географии Европы.

Экс-президент США Дональд Трамп уже второй раз за неделю прилюдно опозорился, пытаясь похвалить Венгрию. Как пишет Politico, это произошло в воскресенье на предвыборном митинге в штате Айова.

На днях Трамп перепутал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В этот же раз бывший президент США что-то напутал с европейской географией.

"Кто-нибудь когда-нибудь слышал о Викторе Орбане? Он глава Венгрии. Венгрия граничит как с Украиной, так и с Россией", – сказал Трамп.

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Здесь стоит отметить, что ближайшей к Венгрии российской территорией является Калининградская область - до нее около 800 километров по прямой через Словакию и Польшу. Если же мерять через территорию Украины, то расстояние составит более 1000 километров – до Курской области.

По данным Politico, это уже не первый случай, когда Трамп находит общую границу Венгрии с Россией. Это ложное утверждение он уже озвучивал неделю назад на митинге в Нью-Гэмпшире.

"История любви Трампа и Орбана не нова, но в последнее время отношения процветают на фоне изоляции Орбана на европейской арене", – отмечает издание.

В воскресенье Трамп назвал Орбана "очень сильным игроком" и "очень крутым парнем", восхваляя венгерского лидера за то, что он не пускает мигрантов в свою страну.

В свою очередь, Орбан тоже публично поддержал предвыборную кампанию Трампа.

Трамп идет в президенты США

Как писал УНИАН, Дональд Трамп опережает президента США Джо Байдена в рейтинге среди избирателей нескольких ключевых штатов. Речь идет о так называемых "колеблющихся штатах" (swing state), где ни одна из двух ключевых партий США не имеет устойчивой поддержки и выборы там по очереди выигрывают то республиканцы, то демократы.

Также мы рассказывали, что рядовые американцы любят президента Украины Владимира Зеленского больше, чем действующего американского лидера Джо Байдена или его главного конкурента Дональда Трампа.

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