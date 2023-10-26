В то же время отношение американцев к Путину очевидно негативное.

Президента Украины Владимира Зеленского в США любят больше, чем действующего американского лидера Джо Байдена или экс-президента Дональда Трампа.

Как пишет Newsweek, об этом свидетельствуют данные опроса The Economist/ YouGov, обнародованного в среду, 25 октября. Согласно его результатам, 50% американцев положительно относятся к Зеленскому. При этом лишь 42% положительно относятся как к Байдену, так и к Трампу.

Более того украинский президент возглавляет список политиков с наименьшим процентом негативного отношения. К Зеленскому негативно относятся 24% респондентов, тогда как к Байдену 55%, а Трампу - 54%.

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Российский диктатор Владимир Путин среди американцев вызывает очевидную негативную реакцию. 9% респондентов имеют "очень или в определенной степени благоприятное" отношение к нему, 80% - негативное.

Что предшествовало

Опрос провели на фоне приближающихся выборов президента в США, хоть до них еще чуть больше года. Джо Байден уже подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок. Единого кандидата от республиканцев пока нет - продолжаются так называемые праймериз, то есть внутрипартийные выборы. Но самый высокий рейтинг в этом лагере имеет именно Дональд Трамп.

Бывшая госсекретарь США и в прошлом первая леди страны Хиллари Клинтон проигравшая Трампу президентские выборы 2016 года, высказала мнение, что Россия обязательно попытается вмешаться в эти выборы. По ее мнению, проблема в том, что части американцев нравится путинский авторитаризм.

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