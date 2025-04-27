Все больше американцев не одобряют деятельность Трампа.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев падает из-за его политических решений. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post - ABC News-Ipsos.

Уточняется, что большинство респондентов выступают против основных инициатив Трампа, а также считают, что нынешняя администрация стремится избежать выполнения постановлений федерального суда.

Журналисты отметили, что общий рейтинг одобрения Трампа ниже, чем всего два месяца назад. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев довольны тем, как Трамп справляется со своей работой. В то же время 55% опрошенных не одобряют его деятельность, а 44% "сильно не одобряют" работу президента США.

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В то же время, 42% зарегистрированных избирателей положительно оценивают деятельность американского лидера, а 55% относятся отрицательно к его инициативам.

По данным Washington Post, рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его правления ниже, чем у любого другого бывшего президента за тот же срок. Во время первого президентства Трампа, его работу одобряли 42%. К сравнению, за тот же срок деятельность Джо Байдена одобряли 52%.

Журналисты напомнили, что Трамп в первые свои 100 дней правления начал реформировать правительство и разные институты в США. Его шаги варьируются от сокращения и реорганизации исполнительной власти до изменения глобального экономического порядка. Эти инициативы привели к значительным нарушениям в работе учреждений и финансовых рынков, что привело к подаче исков против Трампа.

"В общих чертах оценка его президентства на данный момент такова: большинство американцев считают, что Трамп превысил свои полномочия, а также говорят, что экономика стала хуже. Около половины респондентов утверждают, что лидерство США в мире ослабло. Экономика, которая когда-то была безусловным атрибутом Трампа, стала еще одним источником общественного неодобрения его президентства", - подытожили журналисты.

Резкое падение рейтинга Трампа

Как писал УНИАН, рейтинг одобрения действий президента США Дрнальда Трампа ранее упал до самого низкого уровня. Согласно результатам опроса Reuters/Ipsos, его деятельность одобрили около 42% респондентов. 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

По мнению старшего советника президента США времен Билла Клинтона Дуга Сосника, "100-дневный блиц" Трампа может привести к историческому краху.

Он рассказал, что чаще всего у новых президентов многих стран мира рейтинги одобрения первые месяцы остаются на очень высоком уровне, а Трамп уже получил "удар" от своих избирателей, многие из которых возмущены его экономической политикой.

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