Трамп снял с себя всю ответственность за штурм здания Конгресса 6 января.

Действующий глава США Дональд Трамп отреагировал на намерения демократов объявить ему импичмент.

Об этом сообщают Wionews.

Президент Соединенных Штатов утверждает, что его импичмент вызовет "колоссальный гнев", и считает резолюцию с указанной инициативой "охотой на ведьм".

«(Импичмент) – это продолжение крупнейшей охоты на ведьм в истории политики», – цитирует слова Трампа издание.

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Как пишет Reuters, Трамп снял с себя всю ответственность за штурм сторонников здания Конгресса 6 января.

"Если вы считаете мою речь... то, что я сказал, было полностью уместным", – ответил он репортерам Joint Base Andrews.

12 января американские СМИ сообщили, что Палата представителей США рассматривает резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу взять на себя исполнение обязанностей президента. У Пенса будет 24 часа, чтобы отреагировать на этот призыв.

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6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте президенту Дональду Трампу за “подстрекательство к мятежу”. Голосование за этот документ может состояться в среду, 13 января.

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Автор: Яна Ставская