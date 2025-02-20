Некоторые сторонники Киева в Конгрессе назвали нападки Трампа предательством.

Поворот президента США Дональда Трампа против украинского лидера Владимира Зеленского не оставляет Украине хороших альтернатив, пишет Bloomberg.

Отмечается, что украинский президент может попытаться продолжить борьбу с Россией без США или же принять любую сделку, которую Трамп заключит с российским диктатором Путиным.

При этом в издании напомнили, что некоторые сторонники Киева в Конгрессе назвали нападки Трампа предательством, а ошеломленные союзники в Европе предложили поддержку Зеленскому.

Видео дня

"Но не было никаких признаков каких-либо конкретных действий, чтобы замедлить спешку Трампа заключить сделку", - отметили в Bloomberg.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги Кристофер Чиввис предположил, что все это может быть частью переговорной тактики, чтобы повысить вероятность того, что Украина примет "очень трудное соглашение" с Россией.

Кроме того, как говорится в публикации, нападки на Зеленского могут быть попыткой Трампа усилить давление на Киев для подписания соглашения о ее недрах, которое Зеленский отклонил.

Так или иначе, а приветствовали подход Трампа российские чиновники.

Напомним, как предположили в Associated Press, президент США Дональд Трамп пытается убедить Зеленского в том, что ему нужно как можно скорее договориться о завершении войны с Россией.

Отмечалось, что риторика Трампа вышла далеко за пределы призывов к переговорам с РФ. В частности, президент США обвинял Украину в том, что это именно она развязала войну.

Вас также могут заинтересовать новости: