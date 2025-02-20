Трамп склоняет Зеленского к заключению невыгодной сделки о завершении войны, - AP

Заявления Трампа о Зеленском раскритиковали, в частности, американские политики.

Президент США Дональд Трамп пытается убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что ему нужно как можно скорее договориться о завершении войны с Россией, иначе он рискует потерять страну. Риторика главы Белого дома вызвала критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Штатах, сообщает Associated Press.

В агентстве напомнили, что Зеленский говорил о том, что Трамп попал под влияние российской дезинформации. После этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинскому лидеру стоит воздержаться от публичной критики главы Белого дома.

Отмечается, что риторика Трампа вышла далеко за пределы призывов к переговорам с РФ. Президент США обвинял Украину в том, что это именно она развязала войну.

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"Отвратительно видеть, как американский президент ополчился против одного из наших друзей и открыто встал на сторону такого головореза, как Владимир Путин", - прокомментировал ситуацию лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Его поддержал и сенатор Джон Кеннеди, который подчеркнул, что не согласен с мнением Трампа о том, что Украина несет ответственность за войну.

"Я считаю, что войну начал Владимир Путин. Я также считаю, исходя из горького опыта, что Владимир Путин - гангстер. Он гангстер с черным сердцем, у которого есть "вкус к крови", как у советского диктатора Иосифа Сталина", - сказал он.

В агентстве добавили, что сенатор Дик Дурбин говорил о том, что слова Трампа оскорбляют тысячи украинцев, которые погибли на войне против российских оккупантов. Он обвинил президента США в том, что он подражает российскому диктатору Владимиру Путину.

"Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой времени. Дональд Трамп потворствует Путину", - заявил Дурбин.

Лидер сенатского большинства Джон Тун считает, что Трамп говорил только за себя. Он заверил, что американской администрации необходимо пространство для поиска способа завершить войну в Украине на приемлемых условиях.

Конфликт Трампа и Зеленского - что известно

Напомним, что президент США Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии обрушился с критикой на украинское руководство, а также на президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он заявил, что в нашей стране должны пройти президентские выборы, а также сказал, что правительство Украины виновато в том, что началась война.

Кроме того, Трамп говорил о том, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев крайне низкий. По его словам, он составляет всего 4%.

Позже Зеленский рассказал, что исследование КМИС показало, что рейтинг доверия к нему составляет 57%. По его словам, данные о 4% поддержки президента Украины являются дезинформацией.

Трамп же продолжил критиковать Зеленского. Глава Белого дома назвал президента Украины "диктатором без выборов" и повторил ранее уже опровергнутые ложные расчеты о том, что США якобы потратили на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

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