Одна из гарантий безопасности, которую США рассматривают как часть мирного соглашения по Украине, заключается в автоматическом предоставлении ей членства в НАТО, если Россия снова нападет.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники. Планируется, что такая гарантия решит ключевую проблему Украины и ее союзников, которая состоит в том, что РФ перегруппируется и снова нападет.
Как указало издание, американского президента Дональда Трампа разозлило то, что его украинский коллега Владимир Зеленский не спешит идти на некоторые компромиссы, которые американские и европейские чиновники давно признали в частном порядке, как необходимые. "И он пришел в ярость из-за публичных жалоб Украины на то, что ее исключили из переговоров между США и Россией о прекращении войны", - отметили журналисты.
"Есть разочарование", - сказал представитель Белого дома, обвинив Зеленского и некоторых европейских лидеров в попытках "очернить" усилия Трампа.
Издание отметило, что некоторые должностные лица администрации Трампа пытались удержать отношения между Вашингтоном и Киевом от разрыва. Перед выступлением главы Пентагона Пита Хегсета в Брюсселе 12 февраля они рекомендовали его команде не говорить публично, что Украина не станет членом НАТО, сказали источники издания. Однако к этой реккомендации он не прислушался. Тогда он сказал, что гарантии безопасности для Украины "не должны предоставляться через членство в НАТО". Однако уже на следующий день он смягчил свою риторику на этот счет, заявив, что "все на столе" и обсуждается.
Но, как бы там ни было, но и Хегсет и вице-президент Джэй Ди Вэнс во время европейских визитов четко сигнализировали, что Европе нужно взять на себя ответственность за собственную оборону, поскольку у администрации Трампа другие приоритеты - южная граница США и Индо-Тихоокеанский регион.
Гарантии безопасности для Украины
16 февраля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США запросили у европейских стран предложения по гарантиям безопасности для Украины на фоне дипломатических усилий по поиску путей завершения войны.
Ранее Евросоюз заявлял, что не готов вводить миротворцев в Украину без поддержки США. Президент Владимир Зеленский предупредил, что гарантии безопасности только от европейских стран, без участия США, не будут "достаточными" для обеспечения долгосрочной защиты Украины.