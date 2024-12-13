В команде Трампа есть люди, которые всерьез рассматривают возможность военных ударов по ядерным объектам Ирана.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет помешать Ирану создать собственное ядерное оружие. Одной из контрмер может стать авиаудар по ядерным объектам Тегерана, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимных источников.

Отмечается, что в команде Трампа есть люди, которые всерьез рассматривают возможность военных ударов по ядерным объектам Ирана. В частности, по словам собеседников издания, разрабатывается стратегия "максимального давления 2.0" на Тегеран.

Источники рассказали журналистам, что один из возможных сценариев, который рассматривают Трамп и его команда, предполагает усиление военного давления США на Иран. Этот план включает в себя отправку большого количества американских солдат, самолетов и кораблей на Ближний Восток. Помимо этого обсуждается идея продать Израилю современное оружие, включая бомбы, которые могут разрушать бункеры.

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Второй сценарий - это угроза применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями от США. Этот план сосредоточен на том, чтобы подорвать экономику Ирана, подчеркнули в издании.

Источники намекнули журналистам, что Трамп ищет наиболее оптимальный вариант решения этой проблемы, который не развяжет новую войну. Поэтому авиаудары по ядерным объектам Ирана не в приоритете.

Кроме того, собеседники поделились с журналистами, что пока все эти дискуссии находятся на ранних стадиях. Пока неизвестно, какой план может одобрить Трамп.

Ядерное оружие в Иране - последние новости

Ранее в МАГАТЭ заявили, что у Ирана уже достаточно урана, обогащенного до 60%, для создания четырех ядерных боеприпасов. Отмечается, что этот шаг, несомненно, вызовет еще большую тревогу в западных столицах.

Кроме того, в конце октября Израиль уничтожил в Иране сверхсекретный центр ядерного оружия. В свою очередь в Тегеране всячески отрицают, что стремятся разработать ядерное оружие.

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