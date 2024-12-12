По словам избранного президента США, он не хочет, чтобы обе войны продолжались, и людей "убивали с любой стороны".

Войну в Украине будет завершить труднее, чем на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал избранный президент США Дональд Трамп в интервью Time.

По его словам, Ближний Восток является проблемой, которую легче решить, чем "то, что происходит с Россией и Украиной".

"На Ближнем Востоке все происходит очень продуктивно. Я думаю, что (проблема - УНИАН) Ближнего Востока будет решена".

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Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы обе войны продолжались, и людей "убивали с любой стороны":

"Включая Россию, Украину или палестинцев, израильтян и все, знаете, различные образования, которые мы имеем на Ближнем Востоке. Существует так много разных сущностей. Но я не хочу, чтобы людей убивали".

Другие заявления Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американским дальнобойным оружием. По его словам, такого решения не нужно было допускать.

Также политик раскритиковал Киев за запуски этих ракет, которые состоялись в ноябре. Как сказал Трамп, "мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже".

Также Трамп отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с правителем России Владимиром Путиным после победы на выборах. Он отметил, что такой вопрос является неуместным.

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