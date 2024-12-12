Новый президент США подчеркнул, что такой вопрос является неуместным.

Новый президент США Дональд Трамп не ответил конкретно на вопрос о том, разговаривал ли он с российским диктатором Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах. Об этом у него спросил журналист Time.

"Я не могу вам сказать. Это просто неуместно", - ответил политик.

Также у него спросили, прекратит ли он предоставлять военную, гуманитарную и разведывательную помощь, если Украина не согласится на его мирное соглашение, которое он обещал заключить.

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По словам Трампа, он не любит говорить об этом.

"Но когда я разговариваю с людьми - когда я начинаю, мне кажется, что у меня есть очень хороший план, как помочь, но когда я начинаю разоблачать этот план, он становится почти ничтожным", - сказал новый президент США.

Что говорил ранее Трамп о разговоре с Путиным

В то же время в интервью каналу NBC News Трамп ранее заявлял, что не общался с президентом РФ после победы на выборах. Он отметил, что не хочет, чтобы что-то мешало переговорам США по войне в Украине.

"Нет, не разговаривал. ... Не хочу об этом говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу ничего делать, что могло бы помешать переговорам", - отмечал политик.

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