Макконнелл не знает, будут ли США тратить больше денег на военную помощь Украине в будущем.

Американский сенатор от штата Кентукки, республиканец Митч Макконнелл раскритиковал позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса, которые утверждают, что Штаты не должны больше тратить деньги на Украину.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что последние два года своего срока Макконнелл планирует потратить на борьбу с "изоляционистскими элементами сегодняшней Республиканской партии, которые становятся все более изоляционистскими".

"Расходы на сдерживание значительно меньше, чем расходы на войну", – акцентировал он, напомнив пример Второй мировой войны, в которой США потратили на войну 37 процентов ВВП, тогда как в прошлом году эта цифра составляла около 2,7%.

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Издание отмечает, что эти слова сенатора направлены непосредственно против Трампа и избранного вице-президента Джей Ди Венса, которые утверждают, что США не должны больше тратить деньги на Украину. Макконнелл является твердым сторонником взглядов Рональда Рейгана на роль США в мире.

"Для большинства американских избирателей, я думаю, ответ прост: "Давайте держаться подальше от этого". Это был аргумент, сделанный в 30-х годах, и он просто не сработает. Благодаря Рейгану мы знаем, что работает – не просто говорить о мире через силу, а демонстрировать ее", – пояснил республиканец.

Известно, что Макконнелл будет возглавлять подкомитет по вопросам обороны Сенатской комиссии по вопросам ассигнований. Именно он будет принимать решение о том, как тратить миллиарды долларов для Пентагона.

Сенатор не знает, будут ли США тратить больше денег на военную помощь Украине в будущем, но, по его словам, "цель здесь заключается в том, чтобы русские не победили".

Говоря об Украине и Израиле, Макконнелл подчеркнул:

"Мы имеем двух демократических союзников, которые борются за свою жизнь. Я не думаю, что мы должны контролировать то, что, по их мнению, необходимо для победы".

Помощь США Украине и победа Трампа на выборах

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал завершение войны в Украине своим главным приоритетом. Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке также важна, однако "менее сложная". Однако он не раз призывал сократить поддержку Украины со стороны США и упрекал Европу за недостаточный вклад.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что имеющихся средств и оружия, чтобы противостоять российской агрессии хватит еще по крайней мере полгода, даже если помощь от США прекратится. По его словам, возможное прекращение помощи от Вашингтона после прихода к власти Дональда Трампа является большой проблемой и вызовом для Украины, поэтому сотрудничество с новой администрацией должно быть "приоритетной стратегией".

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