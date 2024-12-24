Скандал вокруг этих шуток набирает обороты.

Сын новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа опубликовал в сети мем о "покупке" Канады, Гренландии и Панамского канала.

40-летний Эрик Трамп разместил на своей странице в социальной сети X изображение, на котором американский лидер "покупает" на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал. Картинку он подписал так:

"Мы вернулись!".

Скандальные заявления Трампа о других странах

Напомним, ранее политик вызвал недовольство шутками о Канаде. Он назвал канадского премьера "губернатором Великого государства Канада", а также "предложил" сделать ее 51-м американским штатом.

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Позже Трамп заявил, что для Штатов является абсолютной необходимостью владение и контроль над Гренландией. Премьер Муте Эгеде ответил, что они не продаются. Уже вскоре стало известно, что Дания увеличит расходы на ее оборону.

По данным СМИ, также избранный президент Соединенных Штатов Америки хотел бы присоединить Панамский канал.

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