По словам Макса Бута, у экс-президента США есть "долгий и тревожный опыт использования российской пропаганды" и распространения теорий заговора об Украине.

Украинские боеприпасы заканчиваются, а ее передовые позиции находятся под угрозой уничтожения перед наступлением России. Сенат США принял законопроект, который включал 60 миллиардов долларов как чрезвычайно необходимую помощь для Украины, но спикер Палаты представителей Майк Джонсон все еще не дает ему голосовать в Палате представителей. Почему нет? Объяснение можно описать двумя словами: Дональд Трамп. Об этом в своей колонке для The Washington Post пишет обозреватель издания, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

По его мнению, Джонсон знает, что самые ярые последователи бывшего (и, возможно, будущего) президента готовы свергнуть его, если он решится оказать помощь Украине. При этом если бы Никки Хейли была вероятным кандидатом от Республиканской партии, пакет помощи давно бы приняли.

"Ни для кого не секрет, что Трамп пророссийский - и, в частности, в отношении Владимира Путина. Избранный с помощью России в 2016 году, Трамп никогда, никогда не критикует российского диктатора, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии. Трамп прошел путь от приглашения России в 2016 году до вмешательства в выборы в США, ... а в 2024 году пригласил Россию вторгнуться в страны НАТО, которые недостаточно платят за защиту, - отмечает автор.

В то же время, по его словам, менее известной, чем приверженность Трампа к России, является его пренебрежение к Украине, "но это также было очевидно в течение по крайней мере десятилетия".

"У Трампа есть долгий и тревожный опыт использования российской пропаганды и распространения безумных теорий заговора об Украине - стране, которую Путин, как и многие россияне, рассматривает как своенравную провинцию матушки-России", - считает Бут.

Журналист напоминает, что когда 24 февраля 2022 года Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину, Трамп назвал это "гениальным", "умным" и "подкованным" актом, а впоследствии заявлял, что завершит войну в Украине "за один день" - чего можно было бы достичь, только заставив Киев капитулировать.

"Каким бы ни был фактический процесс мышления Трампа - и, правда, трудно расшифровать его часто противоречивые и конспирологические заявления - конечный результат очевиден: он превратил Республиканскую партию, которая когда-то гордилась тем, что противостояла "империи зла", на пуделя Путина. Вмешательство Кремля в выборы в США 2016 года, которое могло способствовать перелому в борьбе, в которой Трамп выиграл с мизерным перевесом, может оказаться одним из самых значимых тайных действий в истории. Это может позволить российскому диктатору одержать в Вашингтоне победу, которую его войска не смогли одержать на поле боя", - резюмирует обозреватель.

Дональд Трамп - последние заявления

На днях бывший президент США и один из претендентов на новое избрание на главный пост в стране Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Поэтому если Трамп победит и будет иметь идею, чтобы официально отозвать участие Америки в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

Также УНИАН сообщал, что Трамп обозвал Байдена "идиотом". В своей речи он обвинил нынешнего президента США в том, что тот не может гарантировать США безопасность, и также упомянул о президенте-диктаторе России Владимире Путине.

По его словам, президент РФ говорит о ядерном оружии, "потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться".

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