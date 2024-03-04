По его словам, ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, а также другие страны G7.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил, что Украина в 2024 году нуждается как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.

"Всего за предыдущие два года полномасштабной войны мы привлекли более 75 млрд долларов США внешней помощи. Фактически на нужды безопасности обороны мы тратим исключительно внутренний ресурс", - сказал он.

По его словам, ключевыми донорами прямой бюджетной поддержки являются Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, а также другие страны G7.

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"Порядка 37 млрд долларов мы привлекли в 2022 году. Более 42 млрд долларов мы привлекли в 2023 году. План на этот год привлечь не менее 37 млрд долл. помощи от наших партнеров", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит украинского бюджета в этом году составляет более 20% от ВВП Украины - 37 млрд долл.

Украина ожидает привлечь от механизмов Евросоюза Ukraine Facilities 17,3 млрд долл. Уже в марте Украина ожидает первое финансирование еще до ратификации Ukraine Facilities в объеме 4,5 млрд евро, чтобы перекрыть дефицит бюджета.

По его словам, январь и февраль Украина справлялась внутренними силами и заимствованиями, что позволило пройти эти два месяца "без всякого кризиса платежей".

Он также отметил, что 5,4 млрд долл. в этом году должен предоставить МВФ, а следующий транш ожидается во второй половине марта в размере 900 млн долларов.

"Мы благодарны нашим партнерам. Мы ожидаем финансовой помощи от США. Сейчас идут внутренние дискуссии. Все мы о них знаем. Активно работаем с нашим ключевым партнером, союзником. И думаю, что в последующие периоды будем иметь хорошие новости", - сказал премьер.

Помощь от США: последние новости

В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование, которое предусматривает выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине.

Из-за разногласий между демократами и республиканцами его запрос до сих пор не одобрили. Республиканцы требуют усилить границу США, а потом уже рассматривать вопрос помощи другим странам.

3 марта стало известно, что Палата представителей может проголосовать за выделение помощи Украине до конца марта или уже в апреле.

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